Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/12/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại tỉnh Khánh Hòa ngày 15/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nha Trang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm T.50C -Phú Vinh. Đội quản lý điện Trung tâm Nha Trang Thay ống bảo vệ cáp hạ thế và chống sét Van trạm biến áp T.50C 15/12/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm T.94 -Vĩnh Trung. Đội quản lý điện Trung tâm Nha Trang Thi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.94A

Lịch cúp điện phường Đô Vinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Hòn Thiên 2. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Kéo thêm đường dây hạ áp LV-ABC 4x95mm2 từ trụ trạm Hòn Thiên 2 đến HThiên 2/B05/A12 15/12/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Hòn Thiên 2, Tấn Tài 9, Tấn Tài 5. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Thi công kéo mới đường dây trung áp và đấu nối vào lưới điện tuyến 473TC tại trụ 473TC/210/10/03 để cấp điện cho trạm biến áp công suất 630kVA dự định

Lịch cúp điện phường Ninh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm DC53N022_Ninh Sim. Đội quản lý điện Ninh Hòa Xử lý tiếp xúc lèo hạ áp và hạ thùng kiểm tính trạm N022 15/12/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm PĐ Ninh Đông 06, PĐ Ninh An 30, PĐ Ninh An 31, Lạc Hòa - Ninh An, Phú Gia - Ninh An, Ninh Tho, Lạc An - Ninh Thọ, Ninh An 01, Lạc An - Ninh An, Sơn lộc - Ninh An (8051B), Trạm M121 (Trạm 8056B), TT Ninh Hòa 6B, Ninh An, 8005B- Ngọc Sơn - Ninh An, trạm 53M101 ( Ninh An ), DC53M139_Lạc An Ninh Thọ, Nhà máy xay xát ông Bình, công ty CP đô Thị, Cơ sở Yesvina, DH53F058_TTGD Đào tạo nghề và sát hạch lái xe Ninh Hòa, DH53F066_Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Đông, Nhà hàng Phúc Khang, CSSX Nguyễn Thị Tuấn. Đội quản lý điện Ninh Hòa Xử lý pha đất từ VT 475NTH_124/22 đến 475NTH_124/24. Thu hồi đường dây NR và FCO tại cột 473NIHO_31/12/11.Đấu nối đường dây tại cột 473NIHO_31/12/7/1

Lịch cúp điện phường Ninh Chử

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Đèn đường 704. Đội quản lý điện Ninh Hải Công tác sửa chữa lưới điện 15/12/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Đèn đường Yên Ninh 6. Đội quản lý điện Ninh Hải Công tác sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Cam Ranh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm T.56C - (15). Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh Sơn Thay dây hạ áp trạm T56C (SCL25CR07)

Lịch cúp điện xã Vạn Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm T.FC413017 - Vạn Long, T.FC433032 Vạn Phước. Đội quản lý điện Vạn Ninh Sang dây hoang thiện hạ áp trạm 3D.017 (SCL25VN03). Thay dây hạ áp trạm 3D.032 (SCL25VN03)

Lịch cúp điện xã Diên Lạc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm 60 - Diên Lạc. Đội quản lý điện Diên Khánh - Khánh Vĩnh Thay dây hạ áp trạm T.60 (SCL25DK02)

Lịch cúp điện xã Cam Lâm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm F053B Cam Thành Bắc. Đội quản lý điện Cam Lâm Xử lý tiếp xúc cực MBA xử lý tiếp xúc HCD, phát quang lưới điện hạ áp TBA T.F053B 15/12/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm F052C CTB. Đội quản lý điện Cam Lâm Xử lý tiếp xúc cực MBA xử lý tiếp xúc HCD, phát quang lưới điện hạ áp TBA T.F052C

