Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/12/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại TP Đà Nẵng ngày 15/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Nguyễn Khả Trạc. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Nguyễn Khả Trạc - 477HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026 15/12/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm KCC A2 NCCL T2. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Khu CC A2 NCCL T2 - 477HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026 15/12/2025 từ 13h00 - 15h00 Mất điện trạm KDC Hoà Tiến. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA KDC Hòa Tiến - 477HPH. Chỉnh nấc phân áp KDC Hòa Tiến - 477HPH để xử lý điện áp cao.Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026 15/12/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện trạm Tiểu Đoàn 66. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Tiểu đoàn D66- 477HPH. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Triệu Nữ Vương Nối Dài. Đội quản lý điện Hải Châu Vệ sinh bảo dưỡng tủ điện trạm và các tủ điện ngầm hạ áp TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài – 473CLA (472CLA cấp).

Lịch cúp điện phường Hội An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm Phan Đình Phùng 2 (CIH1), Cường Để 1 (CIC), Cường Để 2 (CIC1), Hoàng văn Thụ (CIF), TBA Lê Lợi, Phan Chu Trinh (CRA), Cường Để 3 (CRB), TBA C73-3 (CIH2), Rạp Hoà Bình (CIF1), KS Hội An 1, Bưu Điện. Đội quản lý điện Hội An ĐQLĐ Hội An phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam đăng ký xử lý tồn tại sau lũ lụt tháng 10/2025: Vệ sinh, xử lý tiếp xúc các Tủ điện hạ áp Cường Để 2, Hoàng Văn Thụ, Rạp Hòa Bình, tủ RMU trung thế Cường Để 3 bị ngập lụt, kết hợp TNĐK các đoạn Cáp ngầm và các tủ RMU từ TBA Phan đình Phùng 2 đến LBS Chợ Vải XT 472 HAN .

Lịch cúp điện phường Hòa Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Bạch Đằng. Đội quản lý điện Liên Chiểu Thay MBA, di dời hệ thống đo đếm TBA Bạch Đằng -477T2.HKH (SCL 2025)

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm KPC Hoà Hải mở rộng. Đội quản lý điện Sơn Trà Đấu nối san tải hạ áp từ TBA KPC Hòa Hải MR qua TBA Chu Lai XDM đz 475 NHS 15/12/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm KDC Làng đá mỹ nghệ Non Nước, KDC Làng đá mỹ nghệ non nước T5. Đội quản lý điện Sơn Trà Đấu nối san tải hạ áp từ TBA KDC Làng đá MNNN T1 và TBA KDC Làng đá MNNN T5 qua TBA Hoàng Văn Lai XDM đz 475 NHS

Lịch cúp điện phường Thanh Khê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Cai Lang 5, Cai Lang 4, Phan Thanh 2, Kios Cai Lang 2, Khu C siêu thị Nguyễn Kim. Đội quản lý điện Thanh Khê Thay tủ RMU Cai Lang, RMU Bài Thơ - 471/CLA bị tụt khí (làm lại các đầu cáp ngầm) (CT SCL

Lịch cúp điện xã Đông Giang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm Ka Đâu, Thị Trấn 1, Thị Trấn 4. Đội quản lý điện Đông Giang ĐQLĐ Đông Giang: Kéo rải căng dây, chuyển đấu nối, thu hồi vật tư đường dây hạ áp từ trụ T1/2 đến trụ T1/A/5, từ trụ T1/A/4-T1/A/4/4 và từ trụ T1/A/5-T1/A/5/2 thuộc TBA T1 Thị trấn Prao XT 472TG.HIE

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Sơn Phước T1. Đội quản lý điện Hòa Vang Nâng công suất MBA tại TBA Sơn Phước T1 từ 100kVA lên 250kVA theo phương án tờ trình số 673/TTr-ĐQLĐHV ngày 9/12/2025 để cấp điện Trạm dự phòng Đài trung tâm T26

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 06h00 - 18h00 Mất điện trạm Tam Tiến 3, Tam Tiến 19. Đội quản lý điện Núi Thành Công ty TNHH MTV XLĐ Nhân Thịnh hỗ trợ ĐQLĐ Núi Thành đăng ký SCL kéo dây, đấu nối, sang công tơ, thu hồi dây từ trụ A-1 đến trụ A- 22, từ trụ C-1 đến trụ C- 8 Tam Tiến 3 XT 477 TAN (SCL 2025). ĐQLĐ Núi Thành đăng ký SCL kéo dây, đấu nối, sang công tơ từ trụ B- 1 đến trụ B- 13, thu hồi dây từ trụ B- 1 đến trụ B- 13 TBA Tam Tiến 3 XT 477 TAN (SCL 2025)(Kết hợp với công tác xử lý tồn tại bão lũ, lụt 12 và 13 năm 2025)

Lịch cúp điện xã Tiên Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 06h45 - 17h00 Mất điện trạm Tam Thái 7. Đội quản lý điện Tiên Phước ĐQLĐ Tiên Phước thi công SCL đường dây hạ thế TBA Tam Thái 7 XT 472H4: Căng dây, đấu nối cáp ABC, chuyển công tơ, thu hồi xà hạ thế, cáp AV và kết hợp xử lý điểm mất an toàn sau bão lụt số 12.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 15/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại TP Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.