Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/09/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 15/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm thôn Nhơn Thọ. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Nghiệm thu và đóng điện TBA Trường Nguyễn Văn Linh - Hòa Phước - 476HXU. San tải TBA Thôn Nhơn Thọ - 476HXU sang TBA Trường Nguyễn Văn Linh - Hòa Phước - 476HXU. Công trình: CQT TBA Hòa Xuân - Hòa Vang năm 2025. 15/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Nam Sơn 2. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Nghiệm thu và đóng điện TBA Nam Sơn 6 - 477HPH. San tải TBA Nam Sơn 2 - 477HPH sang TBA Nam Sơn 6 - 477HPH. Công trình: CQT TBA Cẩm Lệ năm 2024.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm KDC Số 6 Nguyễn Du. Đội quản lý điện Hải Châu Thay tủ điện trạm, lắp chụp bảo vệ FCO, TVL, MBA TBA KDC SỐ 6 NGUYỄN DU (SCL 2025)

Lịch cúp điện phường Hội An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 06h30 - 12h00 Mất điện trạm Điện Dương 8(KN). Đội quản lý điện Hội An ĐQLĐ Hội An đăng ký hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm TBA Điện Dương 8 XT 474 HAN (SCTX 2025) 15/09/2025 từ 06h30 - 12h00 Mất điện trạm khách sạn Khải Hoàn. Đội quản lý điện Hội An ĐQLĐ Hội An đăng hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm TBA KS Khải Hoàn XT 476 HAN (SCTX 2025).

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm Sơn Trà 1, Thọ An 3, Nguyễn Gia Trí, Võ Duy Ninh T2, Võ Duy Ninh. Đội quản lý điện Sơn Trà Kéo cáp vặn xoắn, chuyển đấu nối ĐZHA hiện trạng sang dây mới từ cột 63/9/1 đến 63/9/8 và từ cột hạ thế HT1 đến HT8, HT1.1 đến HT1.7, CS01 đến CS01/6 thuộc các TBA Võ Duy Ninh, Võ Duy Ninh T2, Thọ An 3, Sơn Trà 1 và Nguyễn Gia Trí(thu hồi cột và dây dẫn hạ thế cũ). Công trình di dời lưới điện hạ áp phục vụ cải tạo, nâng cấp tuyến đường Võ Duy Ninh theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng Nghiệm thu 15/09/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Lê Văn Xuân, Lê Văn Xuân T2, Lê Văn Xuân T3, Đội quản lý điện Sơn Trà Thay định kỳ bộ MOF TBA Lê Văn Xuân T2 đz 474 ADO 15/09/2025 từ 15h00 - 17h30 Mất điện trạm Lê Văn Hiến. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Lê Văn Hiến đz 484 T2.NHSGhi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025 15/09/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm Chu Cẩm Phong. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Chu Cẩm Phong đz 471 T2.NHSGhi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025. 15/09/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm Phát hình Quốc gia. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay định kỳ TI TBA Đài phát hình Quốc gia đz 477 CTS 15/09/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm PVTC KS DMT Group. Đội quản lý điện Sơn Trà Tách đấu nối cáp ngầm nhánh rẽ TBA Công ty DMT đz 482 T2.NHS tại ngăn tủ 472-7 RMU Hoa Ky và tại ngăn tủ 471-7 tủ RMU TBA PVTC công ty DMT đz 482 T2.NHS. Kiểm tra cách điện và PD cáp ngầm từ ngăn tủ 472-7 RMU Hoa Ky đến ngăn 471-7 tủ RMU TBA PVTC Công ty DMT đz 482 T2.NHS. Đấu nối cáp ngầm nhánh rẽ TBA PVTC Công ty DMT đz 482 T2.NHS tại ngăn tủ 472-7 RMU Hoa Ky và tại ngăn tủ 471-7 tủ RMU TBA PVTC công ty DMT đz 482 T2.NHS sau thí nghiệm 15/09/2025 từ 09h30 - 12h00 Mất điện trạm Lê Văn Hiến T7. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Lê Văn Hiến T7 đz 475 NHSGhi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025 15/09/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm Trần Đại Nghĩa T7. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Trần Đại Nghĩa T7 đz 475 NHSGhi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025

Lịch cúp điện xã Nam Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện trạm HTX Duy Hòa 1. Đội quản lý điện Duy Xuyên Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung (CPSC) công tác SCL TBA HTX Duy Hòa 1 XT 472TG.DHO

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Nhơn Sơn. Đội quản lý điện Hòa Vang Kết lưới san tải giữa các TBA Nhơn Sơn T2 (XDM) và Nhơn Sơn-471HPH. Đấu nối ĐZ hạ háp XDM (chưa mang tải) vào tủ điện TBA Nhơn Sơn T2 (XDM)-471HPH. Kéo và đấu nối cáp XDM TBA Nhơn Sơn T2-471HPH vào ĐZ hạ áp (XT3) TBA Nhơn Sơn tại VT A5, tách lèo ĐZ hạ áp (XT3) TBA Nhơn Sơn tại VT A4. Tách lèo ĐZ hạ áp (XT4) TBA Nhơn Sơn tại VT B15/5, đấu lèo ĐZ hạ áp TBA Nhơn Sơn T2 vào ĐZ hạ áp (XT4) TBA Nhơn Sơn tại VT B15/4/3. Đấu nối cáp XDM TBA Nhơn Sơn T2 vào ĐZ hạ áp (XT4-cáp 95) TBA Nhơn Sơn tại VT B17, tách lèo VT B15 (hướng về VT B16) ĐZ hạ áp (XT4-cáp 95) TBA Nhơn Sơn, tách lèo VT B15/1 ĐZ hạ áp (XT4-cáp 50) TBA Nhơn Sơn. Chuyển toàn bộ công tơ lưới 50 sang lưới 95, tách lưới 50 ra khỏi vận hành 15/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm UB Hòa Liên, Xóm Cồn. Đội quản lý điện Hòa Vang Cắt điện NR TBA Xóm Cồn tại vị trí 77/17 đến 77/18 - 477HLI (VH 476HLI) giao chéo với DZ 110kV phục vụ công tác thay thế cách điện, phụ kiện và chống rung các vị trí 21, 22 đường dây 110kV 172/HLI-172/HHV, 174/T220 HK-172/LCH ( Sữa chửa lớn năm 2024 ĐZ 110kV).

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Tam Hòa 5. Đội quản lý điện Núi Thành ĐQLĐ Núi Thành đăng ký Bảo dưỡng MBA, thay tủ điện hạ thế thuộc TBA Tam Hòa 5 XT 471 TAN

Lịch cúp điện xã Thăng Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Cơ Khí 2, Bình Nguyên 4. Đội quản lý điện Thăng Bình ĐQLĐ Thăng Bình đăng ký (SCTX) tách lưới sang tải TBA Cơ Khí 2 và Bình Nguyên 4 XT 477TBI 15/09/2025 từ 13h30 - 16h00 Mất điện trạm Hà Lam 8, Hà Lam 10. Đội quản lý điện Thăng Bình ĐQLĐ Thăng Bình đăng ký (SCTX) tách lưới sang tải TBA Hà Lam 8 và Hà Lam 10 XT 477TBI

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 15/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.