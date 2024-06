Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/06/2024 tại Bến Tre

15/06/2024 từ 07h30 - 17h00

Mất điện ấp Lân Nam, Lân Tây, Song Lân thuộc xã Phú sơn. Ấp Bình Tây, Tây Lộc thuộc xã Vĩnh Thành. Ấp An Hòa, Tân An, Hòa An thuộc xã Long Thới.

Điện lực Chợ Lách

Bảo trì và sửa chữa lưới điện