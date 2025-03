Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/03/2025 tại Trà Vinh.

15/03/2025 từ 09h00 - 14h00

Mất điện ấp Chông Nô 2, 3, An Bình, An Lộc xã Hòa Tân và ấp An Hòa, Hòa An, An Trại xã An Phú Tân.

Điện lực Cầu Kè

Bảo trì và sửa chữa lưới điện