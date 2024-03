Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/03/2024 tại Bình Dương

15/03/2024 từ 08h30 - 12h00

TBA Lê Thị Thoa thuộc xã An Lập. TBA Phú Hộp Phát thuộc xã An Lập. TBA Hồ Minh Tâm thuộc xã An Lập.

Điện lực Dầu Tiếng

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp