Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 14/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm CC Lâm Trường Tiền Phong. Trạm Vinfast nút giao Cao tốc QL49 và QL1. Trạm Xuân Long 3, Hải Cát 1, Hải Cát 2, xay đá Ga Lôi, xay đá Xuân Long 1, xay đá Xuân Long 2, xay đá Xuân Long 4, xay đá Khe Phèn, xay đá Khe Phèn 2, mỏ đá Khe Ly, mỏ đá Khe Ly 2, mỏ đá Việt Nhật, mỏ đá Việt Nhật 2, mỏ đá Việt Nhật 3, Xuân Long 5 (HTX Xuân Long), DNTN Tuyết Liêm. Đội quản lý điện Hương Trà Thay FCO-1 Hải Cát bằng LBS, thay MBA LT Tiền Phong từ 50kVA thành 160kVAXử lý tồn tại đường dây trục sau Rec 371/27 Cư Chánh

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 05h30 - 06h15 Mất điện trạm Kiểm Huệ 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay CSV bị hỏng TBA Kiểm Huệ 1 14/08/2025 từ 06h30 - 07h30 Mất điện trạm Nhất Đông. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Xử lý rịn dầu ty sứ hạ thế và bổ sung dầu TBA Nhất Đông 14/08/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Ngũ Tây 2. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Ngũ Tây 2 từ 320kVA thành 400kVA 14/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Nguyễn Khuyến. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Nguyễn Khuyến từ 250kVA thành 400kVA

Lịch cúp điện phường Phong Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm CNX Hải Nguyên 2. Đội quản lý điện Phong Điền Bảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Hải Nguyên 3 14/08/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm Solar Hoàng Nam. Đội quản lý điện Phong Điền Bảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Hoàng Nam 14/08/2025 từ 14h30 - 16h30 Mất điện trạm Solar Hoàng Yến. Đội quản lý điện Phong Điền Bảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Hoàng Yến

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 14/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.