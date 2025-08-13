Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/8/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 14/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 06h00 - 17h30 Mất điện trạm Thắng Lợi 4, 5, 6 , 7 và trạm tập thể PLEI Krông. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội XL XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện thay 1,1km đường dây 22kV XT 487KTU từ trụ 32/4 đến trụ S52, thay 63 sứ đứng, thay 54 sứ chuỗi, lắp 6 vị trí chống rơi dây thuộc công trình Đại tu đường dây 22Kv khu vực TP Kon Tum

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Bình Hiệp 2, Bình Hiệp 10, Bình Long 11. Đội quản lý điện Bình Sơn Kéo mới 408 mét ABC 4x95 mm2 và sang tải đường dây 0,4kV bị bong tróc không đảm bảo vận hành sau TBA Bình Hiệp 2

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Ba Tô 6. Đội quản lý điện Ba Tơ Thay dây dẫn đường dây hạ áp thuộc TBA Ba Tô 6

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đăk La 1. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn thi công kéo rãi căng dây, lắp đặt phụ kiện và đấu nối đường dây hạ thế từ vị trí 226 đến 232 XT 473 sau TBA Đăk La 1 14/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đăk Uy 1-2. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội QLĐ Đăk Hà thay MBA Đăk uy 1-2 (CT: Thay MBA vận hành lâu năm 2025).

Lịch cúp điện xã Kon Plông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm khu DCPN, khách sạn Măng Đen, Ngô Quyền, Vùng Sản Xuất Khu Nam, Dược Liệu Tân Hưng, Sim Thiên Sơn. Đội quản lý điện Kon PLong Công ty TNHH Thương Mại và xây lắp T&K làm néo,tăng dây đảm bảo vận hành an toàn tại khoảng trụ BT 46/35-BT46/36.- Đội quản lý Điện Kon Plong vệ sinh, tu bổ FCO-474/19/59 ĐI TÂN HƯNG đảm bảo vận hành.

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h30 - 08h00 Mất điện trạm Long Mai 7, 9, 10, Hành Thiện 11, khu dân cư Đồng Tranh, NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo, NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo 2. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Tháo lèo đường dây 22kV rẻ về TBA Long Mai 1, tại cột 179 thuộc XT474/110kV Tư Nghĩa 14/08/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Long Mai 1. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công nâng dung lượng MBA từ 100kVA lên 160kVA và các thiết bị đi kèm các ATM, hệ đo đếm,…) tại TBA Long Mai 1 , theo QĐ số 4051/QĐ-QNPC, ngày 13/6/2025, TNCBM TBA Long Mai 1. 14/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Hành Tín Tây 7. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công giảm dung lượng MBA từ 160kVA xuống 100kVA và các thiết bị đi kèm (ATM, hệ đo đếm,…) tại TBA Hành Tín Tây 7, theo QĐ số 4051/QĐ-QNPC, ngày 13/6/2025. Thi công thay tủ điện 0,4kV tại TBA Hành Tín Tây 7 14/08/2025 từ 12h00 - 12h30 Mất điện trạm Long Mai 1, 7, 9, 10, Hành Thiện 11, khu dân cư Đồng Tranh, NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo, NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo 2. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Đấu lèo đường dây 22kV rẻ về TBA Long Mai 1, tại cột 179 thuộc XT474/110kV Tư Nghĩa

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm thôn 2 Ya Xia. Đội quản lý điện Sa Thầy Công ty TNHH Thương mại và Xây Lộc Phát thi công kéo rải căng dây hạ áp 4x95 TBA Thôn 2 Ya Xia

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm Sơn Hạ 20. Đội quản lý điện Sơn Hà Di dời công tơ KH Nguyễn Thanh Hiền (có công suất lớn) về lắp tại trụ TBA Sơn Hạ 20 - XT 470T2.SHA;

Lịch cúp điện xã Sơn Tịnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm KDC Đồng Miễu. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế hệ thông đo đếm tại TBA KDC Đồng Miễu 14/08/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện trạm KDC OM12. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế hệ thông đo đếm tại TBA KDC OM12 14/08/2025 từ 11h00 - 12h00 Mất điện trạm Tịnh Đông 8. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế hệ thông đo đếm tại TBA Tịnh Đông 8 14/08/2025 từ 14h00 - 15h00 Mất điện trạm Tịnh Giang 8. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế hệ thông đo đếm tại TBA Tịnh Giang 8

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm Nghĩa Hiệp 4. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Thi công di dời xà; dây dẫn; công tơ, từ trụ cũ sang trụ dựng mới, tại vị trí I.8 ĐD 0,4kV XT1 TBA Nghĩa Hiệp 4.

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm Trà Nham 9. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay 1620m dây LV-ABC-4x50mm và các phục kiện đi kèm tại TBA Trà Nham 9

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 14/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.