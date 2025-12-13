Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 14/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/12/2025 từ 06h00 - 07h00 Mất điện trạm Phan Chu Trinh 1, Xay Xát. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Tháo đầu cáp ngầm đi DCL 471-7 RMU Điện lực (cũ) tại TC 22kV TBA Phan Chu Trinh 1 14/12/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm Liên Hiệp Công Đoàn, Đống Đa 2, Viễn Thông Đa Phương Tiện MMC. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Tháo các ngăn tủ RMU 412-1, 471-7, 472-7, 473-7, 474-7, 475-7 RMU Điện lực (cũ) 14/12/2025 từ 10h00 - 17h30 Mất điện trạm An Lăng 3, Điện Lực Nam Sông Hương, Nguyễn Khoa Chiêm 2, Đại Học Ngoại Ngữ, NĐH Công ty Điện Lực. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Di chuyển lắp đặt lại các ngăn tủ RMU 412-1, 471-7, 472-7, 473-7, 474-7, 475-7 RMU Điện lực tại TBA XDM, nối cáp ngầm và làm lại đầu cáp ngầm 22kV đi RMU Đống Đa, ĐH Tổng hợp, NH Đông Á, KS Hướng Dương để đấu nối vào các ngăn RMU sau di dời 14/12/2025 từ 17h30 - 18h30 Mất điện trạm Phan Chu Trinh 1, Xay Xát. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Đấu đầu cáp ngầm T_Plug đi DCL 471-7 RMU Điện lực tại TC 22kV TBA Phan Chu Trinh 1

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/12/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Thôn Phú Hải, Tam Vị, Tam Vị 2, Kiểm Soát Biên Phòng Cảng Chân Mây, Chế Biến Lâm Sản 2, Cảng Chân Mây, Shaiyo AA T1, CS T2 Chân Mây, CS T3 Chân Mây, CS T4 Chân Mây, CS T5 Chân Mây, Cảng Vụ Chân Mây, Hải Quan Chân Mây, Kho Xăng Dầu Chân Mây, Tam Vị 4 T1 (One-One), Shaiyo AA T2, Vận Tải Đồng Lâm, Bơm T3 Chân Mây, Tam Vị 4 T2 (One-One), Nuôi Tôm Lộc Vĩnh, Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh, Kè Chắn Sóng Lũng Lô, Bơm T2 Chân Mây, Bơm T5 Chân Mây, BT Mạnh Linh, Thi Công Bến Cảng Số 3, Bến Cảng Số 2 (Cảng Chân Mây), Gia Công Thạch Anh, Bê Tông Long Phụng, Kim Long Motors, Phú Thái, Bến Cảng Số 2 T2, Thi Công Kim Long Motor Huế T1, Logistics Chân Mây, Bến Cảng Số 4, 5, Kim Long Motor 13. Đội quản lý điện Phú Lộc Công ty Hoàng Duy Thay cột BTLT 16m vị trí 82, lắp chụp cột các vị trí 20, 83 XT 474 Cầu Hai vượt đường đảm bảo giao thông. Đội Phú Lộc Tăng cường lèo từ vị trí 51 đến 56 XT 474 Cầu Hai, xử lý mô-ve DCL 474-7/54 Chân Mây

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 14/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.