Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/09/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 14/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm May Hòa thọ T1 và trạm T2 - May Hoà Thọ. Đội quản lý điện Đông Hà Tách, đấu lèo VT 33 (về phía VT 33/1) thuộc XT 471 ĐHA - bằng PP Hotline. Đại tu TBA May Hoà Thọ 1 (T1+T2) (SCL 2025)

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nhà Văn Hóa, Hồ Trạm, khách sạn Phương Đông 2, Nghĩa Tân, Đài Truyền Hình, Nhà Thiếu Nhi QB, Hồ Thành 2. Đội quản lý điện Đồпg Hới Kéo cáp ngầm lên cột, lắp xà đỡ cáp, các phụ kiện đi kèm, đấu nối vào lưới tại vị trí 59 (TBA Hồ Trạm) thuộc XT 477 DHO. Lắp xà, lắp LBS474/117 Nguyễn Trãi, Kéo cáp ngầm lên cột, đấu nối vào lưới tại vị trí 117 thuộc XT 474 DHO

Lịch cúp điện xã Diên Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm An Phú Minh, NM Dệt may Hải Lăng, Long Hưng Thịnh 1, May Phong Phu và trạm xử lý nước thải. Đội quản lý điện Hải Lăng Hoán chuyển xà FCO và xà sứ đỡ; thay tủ hạ áp TBA Long Hưng Thịnh (SCL2025). Lắp đặt TBA Long Hưng Thịnh 2 (100kvA) (SCTX). Hoán chuyển xà FCO và xà sứ đỡ; thay tủ hạ áp TBA An Phú Minh (SCL 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 14/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.