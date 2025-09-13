Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/09/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 14/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Buôn Ma Thuột

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 05h00 - 17h00 Mất điện trạm T2(ĐD373ETAM) - San Tải T1 371ET. Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột Xí nghiệp thủy điện Đrây H’linh thay thế DCL371-1, DCL371-7, TUC31-1 và đấu nối tủ điều khiển bảo vệ TC’ C31(NM.ĐHL)

Lịch cúp điện phường Tuy Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm (T564HH) Tổng công ty Thành Trung . Trạm (T582HH) Công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji. Trạm (T586HH) Trường Chính trị tỉnh Phú Yên . Trạm Trụ sở BQL KKT Tỉnh. Trạm Trung tâm mạng lưới mobifone miền Trung. Trạm (T434) Nguyễn Công Trứ - Hùng Vương. Trạm (T435) Nguyễn Công Trứ 1. Trạm (T556HH) Ngô Gia Tự - Hùng Vương. Trạm (T566HH) Khu đô thị Nam Hùng Vương 1. Trạm (T403) Nguyễn Công Trứ - Hùng Vương 2. Trạm (T587HH) Khu đô thị Nam Hùng Vương 3. Trạm (T572) Đinh Tiên Hoàng - Hùng Vương. Trạm (T443) Đèn đường Bắc Cầu Hùng Vương. Trạm (T557HH) Đèn đường Nam Cầu Hùng Vương. Đội quản lý điện Tuy Hòa Đội QLĐ Tuy Hòa thay dây dẫn ĐZ 22kV XT475/HHI từ cột 111 đến cột 111-2/22/475/HHI

Lịch cúp điện xã Eawer

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 09h00 - 14h00 Mất điện trạm T6A_372 F16_Buôn Jang Pông-Ea Huar. Trạm T1_373NM.ĐHL1_ĐMT_công ty TNHH NL Hoàng Minh_Thôn 5, Ea Wer. Trạm T1_373NM.ĐHL1_ĐMT_công ty TNHH NL Hoàng Nguyên_Thôn 5, Ea Wer. Trạm T1_372F16_ĐMT_công ty TNHH ĐT NL Nhật Minh_Thôn 5, Ea Wer. Trạm T1_372F16_ĐMT_công ty TNHH ĐTNL Nhật Phong_Thôn 5, Ea Huar. Trạm T1_372F16_ĐMT_công ty TNHH Thiên Lượng_Thôn 5, Ea Huar. Trạm T1_372F16_ĐMT_công ty TNHH NLX Tú Nguyễn_Thôn 5, Ea Wer. Trạm T1_372F16_ĐMT_công ty TNHH ĐL Hoàng Minh_Thôn 4, Ea Wer. Trạm T11_372F16_công ty_CPĐT Năng lượng Cao Nguyên - Jang Pông - Ea Huar. Trạm T12_NMDMT 110kV _công ty_CPĐT Năng lượng Cao Nguyên - Jang Pông - Ea Huar. Đội quản lý điện Buôn Đôn Cắt điện ĐD372F16 để đảm bảo an toàn phục vụ côngtác khi vận hành theo sơ đồ kết dây khác cơ bản.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 14/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.