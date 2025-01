Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/01/2025 tại Cà Mau

14/01/2025 từ 09h00 - 14h00

Mất điện một phần ấp Tân An A, Tân An B xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi. (Sau NR 472ĐD-7/14/92/37/93B/84B (Chín Tuốt)).

Điện lực Đầm Dơi

Triển khai các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung, hạ áp