Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 13/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Thuận Hóa
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
13/08/2025
từ 05h30 - 07h30
|Mất điện trạm Nam Vỹ Dạ 3.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Bổ sung cáp tổng hạ thế TBA Nam Vỹ Dạ 3
13/08/2025
từ 08h00 - 10h30
|Mất điện trạm khách sạn Bến Ngự.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Bổ sung cáp tổng hạ thế TBA KS Bến Ngự
13/08/2025
từ 13h30 - 15h00
|Mất điện trạm TT Công Nghệ Phần Mềm.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Đấu nối cáp ngầm hạ thế xuất tuyến C TBA TT Công Nghệ Phần Mềm
13/08/2025
từ 15h30 - 17h00
|Mất điện trạm Đài Phát Thanh.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Đấu nối cáp ngầm hạ thế xuất tuyến B TBA Đài phát thanh
Lịch cúp điện phường Phong Điền
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
13/08/2025
từ 07h30 - 09h30
|Mất điện trạm CNX Cao Nguyên 2.
|Đội quản lý điện Phong Điền
|Bảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Cao Nguyên 3
13/08/2025
từ 09h30 - 11h30
|Mất điện trạm CNX Tây Nguyên 2.
|Đội quản lý điện Phong Điền
|Bảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Tây Nguyên 3
13/08/2025
từ 14h30 - 16h30
|Mất điện trạm SOLAR CNX Bắc Nguyên 2.
|Đội quản lý điện Phong Điền
|Bảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Bắc Nguyên 3
Lịch cúp điện phường Hương An
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
13/08/2025
từ 07h20 - 11h00
|Mất điện trạm cao su Thuận Hóa.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Thay đầu cốt AB nhánh A, kéo căng độ võng XT A TBA CS Thuận Hoá, XLTX thanh cái hạ thế
13/08/2025
từ 13h30 - 15h30
|Mất điện trạm Kim Long 5.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Thay đầu cốt AB nhánh A, kéo căng độ võng XT A TBA CS Thuận Hoá, XLTX thanh cái hạ thế
13/08/2025
từ 15h40 - 17h30
|Mất điện trạm Kẻ Vạn.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Thay đầu cốt AB nhánh A TBA Kẻ Vạn, XLTX thanh cái hạ thế
Lịch cúp điện xã Phú Vang
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
13/08/2025
từ 06h00 - 12h00
|Mất điện trạm bơm Phú Thượng, bơm Nam Đế, bơm tăng áp Kinh Dương Vương, Mỹ An, Phú Dương 1, Phú Dương 2, Phú Tân 2, Phú Dương 5, Phò An 2, Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, CTCP Du Lịch Mỹ An, UK Academy Huế.
|Đội quản lý điện Phú Vang
|Thay cột, chuyển dây xử lý cột nghiêng VT 63 lộ kép XT 474-476 Huế 3 phục vụ thi công công trình tiêu thoát lũ Thay TI TBA Mỹ An
Lịch cúp điện xã Quảng Điền
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
13/08/2025
từ 07h00 - 11h15
|Mất điện trạm Hạ Lang.
|Đội quản lý điện Quảng Điền
|Thay MBA Hạ Lang
13/08/2025
từ 12h00 - 17h30
|Mất điện trạm Điền Hải 4.
|Đội quản lý điện Quảng Điền
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 13/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.
