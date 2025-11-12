Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 13/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Dưỡng Mong B. Đội quản lý điện Phú Vang Lắp đặt xà sứ, kéo dây ACV70 từ vị trí 58B/18/11 đến vị trí 58B/18/12 XT 471 Dưỡng Mong 13/11/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm Dưỡng Mong A. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu nối san tải hạ thế tại vị trí B12 TBA Dưỡng Mong A

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 07h50 - 11h30 Mất điện trạm Định cư Mỏ Đá Đông Lâm, Đông Thái, Phước Thọ, Đông Thái 3, Vinfast Nút giao Cao tốc TL9B và TL11B, TM&XD Tấn Hoàng. Đội quản lý điện Phong Điền Thay CSV tại LBS 477-7/262/10 Đông TháiTháo CSV khe hở hỏng các vị trí 262/18, 262/19, 262/20, 262/34, 262/35, 262/36 XT 477 Phong Điền và xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Tứ Hạ T6. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây hạ thế từ VT A0 đến A8, B0 đến B8, thu hồi cột cũ phục vụ mở rộng đường Sông Bồ 13/11/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm Nam Điện. Đội quản lý điện Hương Trà Thay TI đo đếm định kỳ 13/11/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Khe Ngang T1. Đội quản lý điện Hương Trà Thay TI đo đếm định kỳ

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Lương Nhơn, Lương Mỹ 3. Đội quản lý điện Hương Thủy Tách lèo vị trí A1 hạ thế TBA Lương Nhơn, chuyển XT A TBA Lương Nhơn qua TBA Lương Nhơn 2 (XDM) cấp

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 08h00 - 14h30 Mất điện trạm Tam Vị 3, Lộc Vĩnh 3, Thổ Sơn 2, Bơm T4 Chân Mây, Bê Tông Cửa Đại. Đội quản lý điện Phú Lộc Dựng cột trung thế dưới tuyến vị trí 27, tách đấu nối đường dây vị trí 21, di dời TBA Bê tông Cửa Đại từ vị trí 21/1 đến vị trí 27 XT 472 Cầu Hai giải phóng mặt bằng Kim Long Motor

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm ĐC Hồng Thủy, Thôn 1 (Hồng Thủy), Thôn 2 (Hồng Thủy), Thôn 3 (Hồng Thủy), Thôn 4 (Hồng Thủy), Thôn 5 (Hồng Thủy), BTS Viettel 203, BTS Mobifone Hồng Thủy Đội quản lý điện A Lưới Thay CSV tại VT488 hỏng, thay sứ vỡ tại VT490. Phát quang HLT. Thay xà vênh VT 469, thay chống sét VT 469, 470; bọc lại lèo VT 483, bọc silicon FCO, CSV, MBA BTS203, phát quang hành lang tuyến.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 13/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.