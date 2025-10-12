Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 13/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đập Thủy Lợi 2, Đập Thuỷ Lợi Cụm 1, vùng sản xuất Rau Hoa Xứ Lạnh, Rau Hoa Xứ Lạnh 1, Rau Hoa Xứ Lạnh 3, Rau Hoa Xứ Lạnh 4, Rau Hoa Xứ Lạnh 5, Rau Hoa Xứ Lạnh 6, Rau Hoa Xứ Lạnh 7, Hoa Xứ Lạnh 3, Chùa Khánh Lâm, Kon Tu Rằng 1, Kon Tu Rằng 2, Nông Nghiệp CNC Măng Đen (560KVA), Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Măng Đen, công Ty TNHH Đông Phương, Thủy Điện Đăk Nghé, Trại Dê Sữa, Hợp Tác Xã Nông Dược Kon Plong, Cấp điện Thi Công 2 (Đăk SNghé), Nhà máy Thủy điện Đăk Nghé, Thác ba Sỹ và trạm Tự dùng Thủy điện Đăk Nghé (50kVA). Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý điện Kon Plong tăng dây các vị trí BT75/23-BT75/23A, BT75/57A-BT75/66, thay xà BT59A, BT63A-BT63C, nâng xà BT75/81, chụp đầu cột tại vị trí BT81/1. Vệ sinh, tu bổ DCL 477-7/75/23A KON TU RẰNG, MC 477/75/46 KON TU RẰNG, DCL 477/75/45 BA BẢY HỘ, Vệ sinh, tu bổ, thay CSV MC 477/75/81 DÊ SỮA, tu bổ lèo đảm bảo vận hành.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 13/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.