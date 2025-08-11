Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/8/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 12/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện thành phố Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Nghĩa Lộ 1, Nghĩa Trung 8, Nghĩa Trung 9. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Thay 230 dây dẫn 3AC-50 đã bị lão hóa, mục bằng dây 3AC/XLPE-50 từ cột 43/6/5/3 đến cột 43/6/5/3/5; lắp 01 chụp đầu cột tại vị trí 43/6/5/3/4, NR Nghĩa Trung 9 - XT476/QNG. 12/08/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Nghĩa An 11. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Thay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 11-XT478/QNG 12/08/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Nghĩa An 15. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Thay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 15-XT478/QNG

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 06h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp U Rê, trạm UB phường Trường Chinh và trạm Trần Phú. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội XL XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện thay 650m đường dây 22kV XT 479KTU từ trụ 74/8 dến trụ S82, thay 70 quả sứ đứng, thay 27 sứ chuỗi, lắp 5 vị trí chống rơi dây thuộc công trình Đại tu các đường dây trung thế khu vực TP kon Tum năm 2025 12/08/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm bơm Đăk Lếch. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Thí nghiệm định kỳ TBA Trạm bơm Đăk Lếch

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Nghĩa Mỹ 1, Nghĩa Mỹ 2, Nghĩa Mỹ 6. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Thi công thay 280m dây dẫn 3AC-70 đã bị lão hóa, qua khu dân cư bằng dây AC/XLPE-70; thay xà, cách điện và phụ kiện đoạn từ cột 12/10 đến cột 12/14 (TBA Nghĩa Mỹ 1); lắp 03 CĐC-2,5m để nâng k/c an toàn tại các vị trí 12/10; 12/11; 12/12 (<5,5m). - Thi công lắp ống bọc cách điện dây dẫn tại đỉnh sứ đỡ, đoạn từ cột 12/2 đến cột 12/14 và từ cột 12/14/1 đến cột 12/13/15 - XT475/TNG.

Lịch cúp điện xã Sơn Tịnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Tịnh Hòa 8, NM Đá Phú Cường, Tịnh Hòa 14. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ đứng, sứ chuỗi, dây néo, thay dây buộc cổ sứ bằng dây giáp níu khoảng cột 134/6 -134-12 NR Tịnh Hòa 14 - XT 473MKH - Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03 FCO, 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Hòa 14 12/08/2025 từ 13h00 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Tịnh Hòa 15. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Tháo lèo hotline tại TBA Tịnh Hòa 15 bằng SCD - Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03 FCO, 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Hòa 15 - Đấu lèo hotline tại TBA Tịnh Hòa 15 bằng SCD

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Trà Nham 1. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay 150m dây LV-ABC-2x70mm và các phục kiện đi kèm tại TBA Trà Nham 1 12/08/2025 từ 12h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Trà Nham 3. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay 150m dây LV-ABC-2x70mm và các phục kiện đi kèm tại TBA Trà Nham 3

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp KDC Đồng Cũ. Đội quản lý điện Bình Sơn Nâng dung lượng MBA KDC Đồng củ từ 75kVA lên 100kVA và thiết bị đi kèm (Quyết định số 525/QĐ-QNPC, ngày 16/7/2025)

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Ba Vinh 5. Đội quản lý điện Ba Tơ Thay dây dẫn đường dây hạ áp thuộc TBA Ba Vinh 5

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp thôn 4 Diên Bình. Đội quản lý điện Đăk Tô Thay khóa néo đường dây hạ thế , kiểm tra bao dưỡng đầu cosin máy biến áp thôn 4 Diên Bình 12/08/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Đăk Tum. Đội quản lý điện Đăk Tô Thay khóa néo đường dây hạ thế , kiểm tra bao dưỡng đầu cosin máy biến áp thôn 4 Diên Bình

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Đăk Giá, Kon Cung. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Phát quang HLT ngoài hành lang có nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện. 12/08/2025 từ 10h00 - 12h00 Mất điện trạm khu Phụ Trợ 3. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Thay TI định kỳ

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm biến áp TDC_Dong Nay. Đội quản lý điện Đăk Glei Đội QLĐ Đăk Glei bảo dưỡng tu bổ TBA TĐC Đông Nây

Lịch cúp điện xã Kon Plông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 08h30 - 16h00 Mất điện trạm biến áp thôn Đắk Tăng, thôn Đắk Tăng 2. Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý Điện Kon Plong chèn trụ đảm bảo khoảng cách an toàn khoảng trụ BT03-BT04 nhánh rẽ đi thôn Đăk Tăng ; thay CSV TBA Thôn Đăk Tăng.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi ngày 12/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.