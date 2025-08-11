  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/8/2025 tại Quảng Ngãi

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 12/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 12/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện thành phố Quảng Ngãi

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 07h00 - 10h30

Mất điện trạm biến áp Nghĩa Lộ 1, Nghĩa Trung 8, Nghĩa Trung 9.Đội quản lý điện TP Quảng NgãiThay 230 dây dẫn 3AC-50 đã bị lão hóa, mục bằng dây 3AC/XLPE-50 từ cột 43/6/5/3 đến cột 43/6/5/3/5; lắp 01 chụp đầu cột tại vị trí 43/6/5/3/4, NR Nghĩa Trung 9 - XT476/QNG.

12/08/2025

từ 07h00 - 10h30

Mất điện trạm biến áp Nghĩa An 11. Đội quản lý điện TP Quảng NgãiThay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 11-XT478/QNG

12/08/2025

từ 13h30 - 17h30

Mất điện trạm Nghĩa An 15.Đội quản lý điện TP Quảng NgãiThay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 15-XT478/QNG

Lịch cúp điện phường Kon Tum

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 06h00 - 17h00

Mất điện trạm biến áp U Rê, trạm UB phường Trường Chinh và trạm Trần Phú.Đội quản lý điện Thành phố Kon TumĐội XL XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện thay 650m đường dây 22kV XT 479KTU từ trụ 74/8 dến trụ S82, thay 70 quả sứ đứng, thay 27 sứ chuỗi, lắp 5 vị trí chống rơi dây thuộc công trình Đại tu các đường dây trung thế khu vực TP kon Tum năm 2025

12/08/2025

từ 09h30 - 11h30

Mất điện trạm bơm Đăk Lếch.Đội quản lý điện Thành phố Kon TumThí nghiệm định kỳ TBA Trạm bơm Đăk Lếch

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 07h00 - 11h00

Mất điện trạm biến áp Nghĩa Mỹ 1, Nghĩa Mỹ 2, Nghĩa Mỹ 6.Đội quản lý điện Tư NghĩaThi công thay 280m dây dẫn 3AC-70 đã bị lão hóa, qua khu dân cư bằng dây AC/XLPE-70; thay xà, cách điện và phụ kiện đoạn từ cột 12/10 đến cột 12/14 (TBA Nghĩa Mỹ 1); lắp 03 CĐC-2,5m để nâng k/c an toàn tại các vị trí 12/10; 12/11; 12/12 (<5,5m). - Thi công lắp ống bọc cách điện dây dẫn tại đỉnh sứ đỡ, đoạn từ cột 12/2 đến cột 12/14 và từ cột 12/14/1 đến cột 12/13/15 - XT475/TNG.

Lịch cúp điện xã Sơn Tịnh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 07h00 - 11h30

Mất điện trạm biến áp Tịnh Hòa 8, NM Đá Phú Cường, Tịnh Hòa 14.Đội quản lý điện Sơn TịnhThay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ đứng, sứ chuỗi, dây néo, thay dây buộc cổ sứ bằng dây giáp níu khoảng cột 134/6 -134-12 NR Tịnh Hòa 14 - XT 473MKH - Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03 FCO, 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Hòa 14

12/08/2025

từ 13h00 - 16h30

Mất điện trạm biến áp Tịnh Hòa 15.Đội quản lý điện Sơn TịnhTháo lèo hotline tại TBA Tịnh Hòa 15 bằng SCD - Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03 FCO, 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Hòa 15 - Đấu lèo hotline tại TBA Tịnh Hòa 15 bằng SCD

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 07h00 - 10h30

Mất điện trạm biến áp Trà Nham 1.Đội quản lý điện Trà BồngThay 150m dây LV-ABC-2x70mm và các phục kiện đi kèm tại TBA Trà Nham 1

12/08/2025

từ 12h00 - 16h00

Mất điện trạm biến áp Trà Nham 3.Đội quản lý điện Trà BồngThay 150m dây LV-ABC-2x70mm và các phục kiện đi kèm tại TBA Trà Nham 3

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 07h30 - 11h30

Mất điện trạm biến áp KDC Đồng Cũ.Đội quản lý điện Bình SơnNâng dung lượng MBA KDC Đồng củ từ 75kVA lên 100kVA và thiết bị đi kèm (Quyết định số 525/QĐ-QNPC, ngày 16/7/2025)

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện trạm biến áp Ba Vinh 5.Đội quản lý điện Ba TơThay dây dẫn đường dây hạ áp thuộc TBA Ba Vinh 5

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 08h00 - 12h00

Mất điện trạm biến áp thôn 4 Diên Bình.Đội quản lý điện Đăk TôThay khóa néo đường dây hạ thế , kiểm tra bao dưỡng đầu cosin máy biến áp thôn 4 Diên Bình

12/08/2025

từ 13h30 - 15h00

Mất điện trạm biến áp Đăk Tum.Đội quản lý điện Đăk TôThay khóa néo đường dây hạ thế , kiểm tra bao dưỡng đầu cosin máy biến áp thôn 4 Diên Bình

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 08h00 - 15h00

Mất điện trạm biến áp Đăk Giá, Kon Cung.Đội quản lý điện Tu Mơ RôngPhát quang HLT ngoài hành lang có nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện.

12/08/2025

từ 10h00 - 12h00

Mất điện trạm khu Phụ Trợ 3.Đội quản lý điện Tu Mơ RôngThay TI định kỳ

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 08h30 - 10h00

Mất điện trạm biến áp TDC_Dong Nay.Đội quản lý điện Đăk GleiĐội QLĐ Đăk Glei bảo dưỡng tu bổ TBA TĐC Đông Nây

Lịch cúp điện xã Kon Plông

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

12/08/2025

từ 08h30 - 16h00

Mất điện trạm biến áp thôn Đắk Tăng, thôn Đắk Tăng 2.Đội quản lý điện Kon PLongĐội quản lý Điện Kon Plong chèn trụ đảm bảo khoảng cách an toàn khoảng trụ BT03-BT04 nhánh rẽ đi thôn Đăk Tăng ; thay CSV TBA Thôn Đăk Tăng.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi ngày 12/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
