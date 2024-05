Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/05/2024 tại Bến Tre

12/05/2024 từ 07h30 - 17h00

Mất điện xã Bảo Thuận thuộc huyện Ba Tri. Mất điện ấp Tân Bình, Tân Hòa, Tân An, Tân Thành, Tân Phước xã Tân Thủy thuộc huyện Ba Tri. Mất điện khu vực An Lợi, An Thuận Thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri. Mất điện ấp Giồng Cục thuộc xã An Đức huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Bảo trì và sửa chữa lưới điện