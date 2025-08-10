  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/8/2025 tại Quảng Trị

Cần biếtChủ Nhật, 10/08/2025 13:40:00 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 11/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/8/2025 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/8/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 11/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 06h00 - 08h00

Mất điện trạm TĐC Cầu Nhật Lệ 2, trạm Cửa Phú.Đội quản lý điện Đồпg HớiĐấu nối lại dây CSV, dây trung tính MBA bị cắt trộm

11/08/2025

từ 08h30 - 10h00

Mất điện trạm Hưng Biển 2.Đội quản lý điện Đồпg HớiĐấu nối lại dây CSV, dây trung tính MBA bị cắt trộm

Lịch cúp điện phường Đông Hà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 07h00 - 12h00

Mất điện trạm khách sạn Mê Kông và trạm Lê Quý Đôn 2.Đội quản lý điện Đông HàĐH: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA KS Mê Kông (SCL 2025), phát quang hành lang tuyến (xử lý đơn thư khách hàng); XLĐ TP: Thay ATM XT (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 06h00 - 13h00

Mất điện trạm Cổ Hiền 3.Đội quản lý điện Quảng NinhThay MBA, tủ điện hạ thế, cáp liên lạc nâng công suất TBA Cổ Hiền 3 từ 160kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV (Tủ, cáp SDL từ TBA Quảng Ninh 3) (*)

11/08/2025

từ 13h30 - 17h30

Mất điện trạm Hồng Thuỷ 8.Đội quản lý điện Quảng NinhThay MBA TĐC Hồng Thủy (SCL 2025) (*)

Lịch cúp điện xã Quảng Trạch

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 06h30 - 10h30

Mất điện trạm Quảng Tiên 3 và trạm Chiếu Sáng 3.Đội quản lý điện Quảng TrạchĐội QLĐ Quảng Trạch (SCTX 2025): Xử lý tiếp xúc cung lèo tại VT 101/25, khóa lại dây cổ sứ từ VT 101/14 đến VT 101/24 (*)

Lịch cúp điện xã Minh Hóa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 07h00 - 11h00

Mất điện trạm Tiểu Khu 9 và trạm Thanh Long.Đội quản lý điện Minh HóaĐội QLĐ Minh Hoá: Di dời cột điện theo đơn kiến nghị của khách hàng tại VT B-2 TBA Tiểu Khu 9*.

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 07h00 - 13h30

Mất điện trạm Vĩnh Quang 2.Đội quản lý điện Vĩnh LinhĐội Sửa chữa nóng lưới điện - QTPC tách, đấu lèo VT56 đi TBA Vĩnh Quang 2 XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2025) UBND xã Cửa Tùng kiến nghị điện để giải tỏa cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đội QLĐ Vĩnh Linh kết hợp thay MBA Vĩnh Quang 2 (S=250kVA) (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Bố Trạch

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 07h30 - 13h30

Mất điện trạm Đức Trạch 2.Đội quản lý điện Bố TrạchThay tủ hạ thế, ATM, MBA

11/08/2025

từ 13h30 - 18h00

Mất điện trạm Tiền Phong 4.Đội quản lý điện Bố TrạchThay tủ hạ thế, ATM, MBA

Lịch cúp điện xã Tuyên Hóa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/08/2025

từ 08h00 - 11h30

Mất điện trạm Hương Hóa 7.Đội quản lý điện Tuyên HóaThay MBA, Tủ hạ thế,cáp liên lạc (NCS TBA Hương Hóa 7)

11/08/2025

từ 13h30 - 17h00

Mất điện trạm Kim Hóa 5.Đội quản lý điện Tuyên HóaThay MBA, tủ điện hạ thế, cáp liên lạc (NCS TBA Kim Hóa 5)

11/08/2025

từ 14h00 - 16h00

Mất điện trạm Ga Đồng Chuối (CC).Đội quản lý điện Tuyên HóaXử lý mất an toàn do dây ra sau công tơ kéo dài TBA Ga Đồng Chuối: - XDM kéo mới dây lộ A: 0,24km; - Trồng mới 6 cột hạ thế.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 11/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn