Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/8/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 11/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Đồng Hới
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 06h00 - 08h00
|Mất điện trạm TĐC Cầu Nhật Lệ 2, trạm Cửa Phú.
|Đội quản lý điện Đồпg Hới
|Đấu nối lại dây CSV, dây trung tính MBA bị cắt trộm
11/08/2025
từ 08h30 - 10h00
|Mất điện trạm Hưng Biển 2.
|Đội quản lý điện Đồпg Hới
|Đấu nối lại dây CSV, dây trung tính MBA bị cắt trộm
Lịch cúp điện phường Đông Hà
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 07h00 - 12h00
|Mất điện trạm khách sạn Mê Kông và trạm Lê Quý Đôn 2.
|Đội quản lý điện Đông Hà
|ĐH: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA KS Mê Kông (SCL 2025), phát quang hành lang tuyến (xử lý đơn thư khách hàng); XLĐ TP: Thay ATM XT (ĐTXD 2025)
Lịch cúp điện xã Quảng Ninh
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 06h00 - 13h00
|Mất điện trạm Cổ Hiền 3.
|Đội quản lý điện Quảng Ninh
|Thay MBA, tủ điện hạ thế, cáp liên lạc nâng công suất TBA Cổ Hiền 3 từ 160kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV (Tủ, cáp SDL từ TBA Quảng Ninh 3) (*)
11/08/2025
từ 13h30 - 17h30
|Mất điện trạm Hồng Thuỷ 8.
|Đội quản lý điện Quảng Ninh
|Thay MBA TĐC Hồng Thủy (SCL 2025) (*)
Lịch cúp điện xã Quảng Trạch
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 06h30 - 10h30
|Mất điện trạm Quảng Tiên 3 và trạm Chiếu Sáng 3.
|Đội quản lý điện Quảng Trạch
|Đội QLĐ Quảng Trạch (SCTX 2025): Xử lý tiếp xúc cung lèo tại VT 101/25, khóa lại dây cổ sứ từ VT 101/14 đến VT 101/24 (*)
Lịch cúp điện xã Minh Hóa
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 07h00 - 11h00
|Mất điện trạm Tiểu Khu 9 và trạm Thanh Long.
|Đội quản lý điện Minh Hóa
|Đội QLĐ Minh Hoá: Di dời cột điện theo đơn kiến nghị của khách hàng tại VT B-2 TBA Tiểu Khu 9*.
Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 07h00 - 13h30
|Mất điện trạm Vĩnh Quang 2.
|Đội quản lý điện Vĩnh Linh
|Đội Sửa chữa nóng lưới điện - QTPC tách, đấu lèo VT56 đi TBA Vĩnh Quang 2 XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2025) UBND xã Cửa Tùng kiến nghị điện để giải tỏa cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đội QLĐ Vĩnh Linh kết hợp thay MBA Vĩnh Quang 2 (S=250kVA) (ĐTXD 2025)
Lịch cúp điện xã Bố Trạch
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 07h30 - 13h30
|Mất điện trạm Đức Trạch 2.
|Đội quản lý điện Bố Trạch
|Thay tủ hạ thế, ATM, MBA
11/08/2025
từ 13h30 - 18h00
|Mất điện trạm Tiền Phong 4.
|Đội quản lý điện Bố Trạch
|Thay tủ hạ thế, ATM, MBA
Lịch cúp điện xã Tuyên Hóa
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
11/08/2025
từ 08h00 - 11h30
|Mất điện trạm Hương Hóa 7.
|Đội quản lý điện Tuyên Hóa
|Thay MBA, Tủ hạ thế,cáp liên lạc (NCS TBA Hương Hóa 7)
11/08/2025
từ 13h30 - 17h00
|Mất điện trạm Kim Hóa 5.
|Đội quản lý điện Tuyên Hóa
|Thay MBA, tủ điện hạ thế, cáp liên lạc (NCS TBA Kim Hóa 5)
11/08/2025
từ 14h00 - 16h00
|Mất điện trạm Ga Đồng Chuối (CC).
|Đội quản lý điện Tuyên Hóa
|Xử lý mất an toàn do dây ra sau công tơ kéo dài TBA Ga Đồng Chuối: - XDM kéo mới dây lộ A: 0,24km; - Trồng mới 6 cột hạ thế.
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 11/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.
