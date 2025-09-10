Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/09/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 11/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Thọ Nhơn. Đội quản lý điện Hải Châu Thay tủ điện trạm, thay chụp su: MBA, TLV, FCO TBA Thọ Nhơn – 471LTR. (SCL 2025) 11/09/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Yên Bái 3 và khách sạn Seahorse. Đội quản lý điện Hải Châu Cố định cáp vào trụ trạm, lắp đặt đo đếm và đấu nối vào cọc hạ áp MBA TBA khách sạn Seahorse – 477CLA.

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm PVTC KĐT Mới Thuận Phước (Công ty Kim Long Nam). Đội quản lý điện Sơn Trà Lắp xà, lắp cụm chống rơi dây, kéo rãi căng dây từ cột 49/51/21 đến cột 49/51/21/1 đz 480 ADO và hoàn thiện đấu nối tại cột 49/51/21 11/09/2025 từ 10h00 - 15h00 Mất điện trạm Trường Chính trị TPĐN. Đội quản lý điện Sơn Trà Đảo pha cáp hạ áp tại tủ điện hạ áp TBA Trường Chính Trị TPĐN đz 476 ADO

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 11/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.