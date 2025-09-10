  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/09/2025 tại Đà Nẵng

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 11/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 11/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/09/2025

từ 08h00 - 12h00

Mất điện trạm Thọ Nhơn.Đội quản lý điện Hải ChâuThay tủ điện trạm, thay chụp su: MBA, TLV, FCO TBA Thọ Nhơn – 471LTR. (SCL 2025)

11/09/2025

từ 13h30 - 17h30

Mất điện trạm Yên Bái 3 và khách sạn Seahorse.Đội quản lý điện Hải ChâuCố định cáp vào trụ trạm, lắp đặt đo đếm và đấu nối vào cọc hạ áp MBA TBA khách sạn Seahorse – 477CLA.

Lịch cúp điện phường An Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

11/09/2025

từ 07h30 - 14h30

Mất điện trạm PVTC KĐT Mới Thuận Phước (Công ty Kim Long Nam).Đội quản lý điện Sơn TràLắp xà, lắp cụm chống rơi dây, kéo rãi căng dây từ cột 49/51/21 đến cột 49/51/21/1 đz 480 ADO và hoàn thiện đấu nối tại cột 49/51/21

11/09/2025

từ 10h00 - 15h00

Mất điện trạm Trường Chính trị TPĐN.Đội quản lý điện Sơn TràĐảo pha cáp hạ áp tại tủ điện hạ áp TBA Trường Chính Trị TPĐN đz 476 ADO

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 11/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
