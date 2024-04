Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/04/2024 tại Lâm Đồng

11/04/2024 từ 08h30 - 13h00

Mất điện toàn bộ nhánh rẽ vào hướng công ty Khang Huy, công ty Hoàng Hậu Phố… thôn 4 thuộc xã Lộc Thành. Mất điện mã trạm & tên trạm: 030280600 - 478/231 Lộc An. Mã trạm & tên trạm: 030280657 - 478/242 Lộc An. Mã trạm & tên trạm: 030280720 - 478/253 Lộc An. Mã trạm & tên trạm: 030200014 - 480/2/69/1 Đại học Tôn Đức Thắng

Điện lực Bảo Lộc

Triển khai công việc thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa trung, hạ áp