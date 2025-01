Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/01/2025 tại Bình Dương.

11/01/2025 từ 05h30 - 06h00

Mất điện khu vực từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ thuộc phường Đông Hòa. Khu vực đường Thống Nhất thuộc phường Bình An. Khu vực khách sạn Ngôi Sao - KDC Bình Nguyên thuộc phường Đông Hòa và một phần Phường Bình An, thành phố Dĩ An.

Điện lực Dĩ An

Bảo trì và sửa chữa lưới điện