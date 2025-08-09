Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/8/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 10/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Cao su SVR. Đội quản lý điện Vĩnh Linh Công ty TNHH Cường Linh đại tu TBA, XLTX (kiến nghị của Công ty SVR) 10/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Trang trại chăn nuôi Tuấn Lộc Vĩnh Khê. Đội quản lý điện Vĩnh Linh Xử lý cột nghiêng và giải tỏa một số cây có nguy cơ đổ vào ĐZ 22kV đi TBA Trang trại chăn nuôi Tuấn Lộc Vĩnh Khê (kiến nghị khách hàng)

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Giang Hến, Gỗ Nguyên Phong, May Thời Đại, PI Vina Quảng Trị. Đội quản lý điện Triệu Phong Công ty TNHH Thịnh Nhi lắp xà, kéo dây lấy độ võng ĐZ trung áp XDM tại VT88/2/13 nhánh rẽ TBA Giang Hến XT 472ĐHA và đấu nối TBA Thiết bị Y tế Triệu Phong (S=560kVA); Cty TNHH Thiên Phong lắp xà kéo dây lấy độ võng và đấu nối TBA Trạm Sạc Giang Hến (S=250kVA) tại VT88/2/16 NR TBA Giang Hến- XT 472ĐHA

Lịch cúp điện xã Quảng Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Lilama 10 và trạm Lilama18-2. Đội quản lý điện Quảng Trạch Đội QLĐQT: Tháo lèo xuống FCO TBA Lilama-10 (Theo yêu cầu của khách hàng thanh lý hợp đồng) (*)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 10/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.