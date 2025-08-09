Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/8/2025 tại Đắk Nông

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Nông ngày 10/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nam Gia Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm T181 ĐD474ĐNO Tổ 3 phường Nghĩa Phú. Đội quản lý điện Gia Nghĩa Đội quản lý điên Gia Nghĩa thi công thay MBA từ 100kVA bằng 160kVA tại TBA T181(ĐD474ĐNO) để chống quá tải MBA 160kVA lấy T828(ĐD476ĐNO)

Lịch cúp điện phường Đông Gia Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T186 ĐD481ĐNO - T186 ĐD481ĐNO,Tổ 1, phường Nghĩa Trung, TX. Gia NGhĩa, tỉnh Đắk Nông. Đội quản lý điện Gia Nghĩa Đội quản lý điện Gia Nghĩa 10/08/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm T926 ĐD481ĐNO- TĐC An Phương. Đội quản lý điện Gia Nghĩa Đội quản lý điên Gia Nghĩa thi công thay MBA từ 50kVA bằng 100kVA tại TBA T926(ĐD481ĐNO) để chống quá tải MBA 100kVA lấy T181(ĐD474ĐNO)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày 10/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Đắk Nông để khán giả tiện theo dõi.