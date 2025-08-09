Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/8/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 10/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Tuy Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm (T730) Trường dạy nghề Tỉnh. Đội quản lý điện Tuy Hòa Đội QLĐ Tuy Hòa thay MBA của TBA T730/477/THO (XDCB 2025)

Lịch cúp điện xã Sông Hinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h01 - 17h01 Mất điện trạm Tân Sơn, Tân Sơn 1, Tân Sơn 2, Tân Bình, Tân Lập, Tân Yên 2, Tân Sơn 3_F7123SHO, Tân Sơn 4_F7154SHO, Tân Bình 2_F7159SHO, Tân Lập B_F7143SHO, Tân Lập C_F7189SHO, Tạm BTS Viettel, Cấp Nước Ea Ly, Cao Su Việt Hùng_F7177SHo. Đội quản lý điện Sông Hinh Đội quản lý điện Sông Hinh dựng cột, thu hồi dây, thay xà, sứ, căng dây, lắp dây thu sét, thu hồi TBA 1 pha và đấu nối TBA (NCS) vào ĐZ 22kV từ khoảng cột 521/30/477/SHO - 521/30/77/477/SHO

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 10/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.