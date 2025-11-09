  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/11/2025 tại Gia Lai

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 10/11/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/11/2025 tại Gia Lai

Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/11/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 10/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bình Định

NgàyKhu vực Đơn vị Thông tin

10/11/2025

từ 07h15 - 12h00

Mất điện trạm Nam Tượng 2.Đội quản lý điện An NhơnĐội QL Đ An Nhơn Xử lý dây 0.2kV qua nhà dân mất an toàn Từ C 200/3/3 đến C 200/3/6 ĐZ 0.4kV TBA Nam Tượng 2 XT 474/NTA

10/11/2025

từ 07h15 - 17h00

Mất điện trạm Tân Đức 3 XBT.Đội quản lý điện An NhơnXNDV ĐL Bình Định Kéo dây 0.4kV, dựng chen cột Từ C 301 đến C 314 ĐZ 0.4KV TBA Tân Đức 3 XT 474/NTA

10/11/2025

từ 13h30 - 17h00

Mất điện trạm Hòa Phong 2, An Thái 4.Đội quản lý điện An NhơnĐội QL Đ An Nhơn Xử lý dây 0.4kV đi qua nhà dân võng thấp mất an toàn Tại K/C C 217-C 218 ĐZ 0.4kV TBA Hòa Phong 2 XT 474/NTA

Lịch cúp điện xã Chư Sê

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/11/2025

từ 07h30 - 08h30

Mất điện trạm Mỏ Đá Ba Zan.Đội quản lý điện Chư SêXNDV Gia Lai: Kiểm định TBA MĐ BaZan

10/11/2025

từ 08h00 - 09h00

Mất điện trạm Lê Hoàng.Đội quản lý điện Chư SêXNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Lê Hoàng

10/11/2025

từ 09h15 - 10h15

Mất điện trạm Nguyễn Hữu Miến.Đội quản lý điện Chư SêXNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Nguyễn Hữu Miến

10/11/2025

từ 10h00 - 11h00

Mất điện trạm Nguyễn Văn Lộng.Đội quản lý điện Chư SêXNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Nguyễn Văn Lộng

10/11/2025

từ 10h45 - 11h45

Mất điện trạm Hoàng Thị Loan.Đội quản lý điện Chư SêXNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Hoàng Thị Loan

10/11/2025

từ 13h30 - 14h30

Mất điện trạm Bùi Văn Luận, NT Càfê IaKo.Đội quản lý điện Chư SêXNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Bùi Văn Luận

10/11/2025

từ 15h15 - 16h15

Mất điện trạm Đoàn Thị Tuyết số 3.Đội quản lý điện Chư SêXNDV Gia Lai: Kiểm định TBA NT CàFê IaKo

Lịch cúp điện xã Phù Cát

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/11/2025

từ 07h15 - 11h15

Mất điện trạm Tùng Chánh 1.Đội quản lý điện Phù CátCông ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vineco 10 Thi công lắp ATM Lộ đấu nối ĐZ 0,4kV XDM + đấu lèo 0,4kV - Tại cột 165/9/11 ( TBA Tùng Chánh 1 – XT474/PCA) và cột 110 Lộ 1 TBA Tùng Chánh 1

10/11/2025

từ 13h15 - 16h45

Mất điện trạm Tùng Chánh 4.Đội quản lý điện Phù CátCông ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vineco 10 Thi công lắp ATM Lộ đấu nối ĐZ 0,4kV XDM + đấu lèo 0,4kV - Tại cột 165/25 ( TBA Tùng Chánh 4 – XT474/PCA) và cột 106/6 Lộ 1 TBA Tùng Chánh 4

Lịch cúp điện xã Phú Phong

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/11/2025

từ 07h30 - 10h00

Mất điện trạm Tây Phú 1.Đội quản lý điện Phú PhongTổ QLKT - Đội QLĐ Phú PhongThay MBA không đảm bảo vận hành và tách chống sét van TBA Tây Phú 1 (C12/16)-XT482/TSO

10/11/2025

từ 07h30 - 11h00

Mất điện trạm KTM Trường Định.Đội quản lý điện Phú PhongTổ QLKT - Đội QLĐ Phú PhongXử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kV TBA KTM Trường Định (C114/10) -XT482/TSO

10/11/2025

từ 14h00 - 16h00

Mất điện trạm Mỹ Yên.Đội quản lý điện Phú PhongTổ QLKT - Đội QLĐ Phú PhongThay MBA không đảm bảo vận hành và tách chống sét van TBA Mỹ Yên (C163A)-XT482/TSO

Lịch cúp điện xã Phú Thiện

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/11/2025

từ 07h30 - 13h00

Mất điện trạm Ngã Ba Điểm 9, Điểm 9 A, B, Chư KNông, Đoàn Kết 2, Đoàn kết 3, MaHrai, Điểm 9B, Khu Định Cư Mới, Trường Bắn.Đội quản lý điện Phú ThiệnCông ty TNHH MTV Tuấn Hải Gia Lai thực hiện trồng 02 trụ đôi 12m dưới ĐZ, lắp 02 bộ xà néo, di dời ĐZ 22Kv cũ sang trụ mới và đấu nối ĐZ 22Kv XDM vào TBA Phúc Lộc IaHiao tại khoảng trụ 97/2 đến trụ 97/3 XT 475APA

10/11/2025

từ 09h00 - 10h00

Mất điện trạm Thành Thành Công.Đội quản lý điện Phú ThiệnĐội Hotline thực hiện thay FCO pha B TBA thành thành công

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 10/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
