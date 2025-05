Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/05/2025 tại Bình Dương

10/05/2025 từ 08h00 - 16h30

Mất điện khu vực dọc đường giao thông nông thôn Lạc An 71, xã Lạc An và khu vực lưới hạ áp Trạm Ấp 4, Lạc An, xã Lạc An. Khu vực dọc đường giao thông nông thôn thuộc lưới hạ áp các trạm: Trang Trại Nguyễn Thị Hanh, Hiếu Liêm 13, Trang Trại Bình Minh, Trang Trại Bùi Thị Thanh Tâm, Trang Trại Nguyễn Hoàng Luận, Trang Trại Nguyễn Hoàng Luận (Trạm 2), Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên.

Điện lực Bắc Tân Uyên

Bảo trì và sửa chữa lưới điện