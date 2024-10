Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/10/2024 tại Phú Yên

09/10/2024 từ 07h00 - 17h00

Mất điện E419 - Phú Hội 2, E422 - Phú Hạnh 1, E423 - Phú Hạnh 2, E426 - Phú Hội 3, E420 - Xóm An Vũ, E418 - UBND xã An Ninh Đông, E425 - Phú Hạnh 3, E421 - Xóm An Vũ 1, E424 - Gành Đá Đĩa, E449 - Phú Hạnh 4, E462 - Phú Hội 5.

Điện lực Tuy An

ĐLTA lắp đặt thiết bị đóng cắt, phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2024: - Lắp LBS mới tại PĐ 404 Phú Hạnh/169/11/484/TAN. + Công ty TNHH Cơ điện toàn năng dựng cột lắp xà tại vị trí 169/2A, 169/3A, 169/10, 169/10A công trình NCĐTC CCĐ năm 2024