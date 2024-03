Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/03/2024 tại Tây Ninh

09/03/2024 từ 08h00 - 12h00

Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng. Khu phố An Phú, An Thành phường An Tịnh.

Điện lực Trảng Bàng

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp