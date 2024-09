Lịch cúp điện hôm nay ngày 08/09/2024 tại Kiên Giang

08/09/2024 từ 05h00 - 18h00

Mất điện khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương (Chuyển nguồn sau PĐ Tắc Cậu). Ấp An Phước, ấp Minh Phong, ấp Thới, thuộc xã Bình An. Ấp Tân Điền thuộc xã Giục Tượng. Ấp Hòa Thuận thuộc xã Vĩnh Hòa Hiệp. Ấp Vĩnh Đằng thuộc xã Vĩnh Hòa Phú.

Điện lực Châu Thành

Bảo trì và sửa chữa lưới điện