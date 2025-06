Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/06/2025 tại Trà Vinh

07/06/2025 từ 07h00 - 13h00

Mất điện ấp Chông Nô 2, 3, An Bình, An Lộc thuộc xã Hòa Tân và ấp An Hòa, Hòa An, An Trại thuộc xã An Phú Tân.

Điện lực Cầu Kè

Đầu tư xây dựng trung và hạ áp