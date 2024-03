Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/03/2024 tại Cần Thơ

07/03/2024 từ 10h20 - 11h20

Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ nhà thuốc Trung Sơn đi đến đầu hẻm tổ 4, một phần đường Trần Nam Phú từ đường Nguyễn Văn Cừ nd đi vào bên phải đến đầu hẻm 387, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Điện lực Ninh Kiều

Bảo trì và sửa chữa lưới điện