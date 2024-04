Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/04/2024 tại Cà Mau

06/04/2024 từ 08h30 - 16h00

Mất điện xã Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Đông, Tân Đức, Tân Tiến, Tân Trung, Tân Thuận và một phần Trần Phán, Tân Duyệt, Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi. Mất điện xã tân Tiến, Nguyễn Huân khóm 3 khóm 5 và một phần khóm 2, một phần xã Tân Đức, Tân Dân huyện Đầm Dơi.

Điện lực Đầm Dơi

Bảo trì và sửa chữa lưới điện