Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/06/2024 tại Bạc Liêu

05/06/2024 từ 05h50 - 16h30

Mất điện xã Vĩnh Mỹ A và ấp 14, 15, An Nghiệp, An Thành, An Khoa thuộc xã Vĩnh Mỹ B. Mất điện ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Thịnh. Ấp Thanh Sơn, 17 thuộc xã Vĩnh Bình. Ấp 21 thuộc xã Minh Diệu. Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 thuộc thị trấn Hòa Bình.

Điện lực Hoà Bình

Thực hiện các công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp