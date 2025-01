Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/01/2025 tại Đồng Tháp

05/01/2025 từ 05h00 - 06h00

Mất điện toàn bộ khu vực dọc QL80 phía tay phải từ Nghĩa Trang đến Cầu Cái Da, toàn bộ khu vực khu dân cư Nguyễn Huệ, toàn bộ Đường Nguyễn Văn Voi, toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu, toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Xẻo Củi thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ, xã An Nhơn và toàn bộ xã An Phú Thuận. Mất điện toàn bộ khu vực dọc QL80 phía tay phải từ Nghĩa Trang đến Cầu Cái Da, từ Vòng Xoay Nguyễn Huệ đến Cầu Nguyễn Huệ, từ Cầu Nguyễn Huệ đến Cầu Rạch Cò (cồn An Nhơn) thuộc xã An Nhơn.

Điện lực Châu Thành

Bảo trì và sửa chữa lưới điện