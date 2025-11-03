Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 04/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện xã Sơn Hà
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
04/11/2025
từ 07h00 - 16h00
|Mất điện trạm Sơn Thành 7.
|Đội quản lý điện Sơn Hà
|Thay 1,2km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thành 7. Thay 0,95km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT2 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thành 7
Lịch cúp điện xã Bờ Y
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
04/11/2025
từ 08h00 - 11h00
|Mất điện trạm Đăk Nông 1.
|Đội quản lý điện Ngọc Hồi
|Đội QLĐ Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí 36 đường dây hạ thế sau TBA Đăk Nông 1 và kết hợp tu bổ TBA Đăk Nông 1
04/11/2025
từ 13h30 - 16h30
|Mất điện trạm Tà Ka.
|Đội quản lý điện Ngọc Hồi
|Đội QLĐ Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí 10 đường dây hạ thế sau TBA Tà Ka và kết hợp tu bổ TBA Tà Ka
Lịch cúp điện xã Đăk Pék
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
04/11/2025
từ 08h30 - 12h30
|Mất điện trạm Đăk Nai.
|Đội quản lý điện Đăk Glei
|Thay trụ hạ thế tại vị trí B-2 , ĐZ hạ thế sau TBA Đăk Nai
Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
04/11/2025
từ 10h30 - 11h30
|Mất điện trạm Hành Phước 7.
|Đội quản lý điện Nghĩa Hành
|Thay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Phước 7
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 04/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.
