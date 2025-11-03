  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/11/2025 tại Quảng Ngãi

Cần biếtThứ Hai, 03/11/2025 17:45:41 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 04/11/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/10/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 04/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

04/11/2025

từ 07h00 - 16h00

Mất điện trạm Sơn Thành 7.Đội quản lý điện Sơn HàThay 1,2km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thành 7. Thay 0,95km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT2 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thành 7

Lịch cúp điện xã Bờ Y

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

04/11/2025

từ 08h00 - 11h00

Mất điện trạm Đăk Nông 1.Đội quản lý điện Ngọc HồiĐội QLĐ Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí 36 đường dây hạ thế sau TBA Đăk Nông 1 và kết hợp tu bổ TBA Đăk Nông 1

04/11/2025

từ 13h30 - 16h30

Mất điện trạm Tà Ka.Đội quản lý điện Ngọc HồiĐội QLĐ Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí 10 đường dây hạ thế sau TBA Tà Ka và kết hợp tu bổ TBA Tà Ka

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

04/11/2025

từ 08h30 - 12h30

Mất điện trạm Đăk Nai.Đội quản lý điện Đăk GleiThay trụ hạ thế tại vị trí B-2 , ĐZ hạ thế sau TBA Đăk Nai

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

04/11/2025

từ 10h30 - 11h30

Mất điện trạm Hành Phước 7.Đội quản lý điện Nghĩa HànhThay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Phước 7

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 04/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn