Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/03/2024 tại Đồng Tháp

04/03/2024 từ 17h00 - 17h30

Mất điện một phần phường An Lộc khu vực đoạn từ Bệnh Viện Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến cầu 2 tháng 9, một phần phường An Bình A từ cầu 2 tháng 9 dọc lộ DT 842 đến cầu Kháng Chiến 1, toàn bộ phường An Bình B từ cầu Kháng Chiến 1 dọc lộ DT 842 đến cầu Thống Nhất, TP Hồng Ngự.

Điện lực thành phố Hồng Ngự

Bảo trì và sửa chữa lưới điện