Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/09/2024 tại Thừa Thiên Huế.

02/09/2024 từ 06h00 - 16h30

Mất điện trạm biến áp Bưu Cục Khu Công Nghiệp, Nhà Máy Chế Biến Gỗ KCN, Chiếu Sáng KCN3, Chiếu Sáng Kcn Phú Bài 4, Xăng Dầu Số 5, Chiếu Sáng Kcn 1, Chiếu Sáng Kcn2, Công Ty Dược, Flint, HBI1, HBI2, Chi Cục Hải Quan Thủy An, Sợi Phú Nam T1, Nhà Máy Kính Hồng Đức, Frit, Gỗ Ngọc Anh 1 (Dệt May Thiên An Phát), Nhựa Tân Tiến, Frit (Pe-Doit Vn), Phú Hòa An T1, Phú Hòa An T2, Sợi Phú An T1-T2, Sợi Phú Hưng, CTCP Sợi Phú Mai, Sợi Phú Việt T1,T2,T3,T4, Silica Fci, T1 Sợi Phú Bài 2, Sơn Hoàng Gia, Bts Sphone (Viettel), Bts Sphone (Viettel), Sợi Phú Anh T1,T2,T3,T4, Bia Hu Đa T1, Dệt May Phú Bài T1,T2, Sợi Phú Thạnh T1,T2,T3, Bia Hu Đa T2, Dệt May Phú Bài T3,T4, Bia Huda T3,T4, Hello T1,T2, Tài Phát, Takson, Tín Thành (CTCP Tài Phát), Vinh Phát, Xử Lý Nước Thải, Hbi 3, Sợi Phú Gia T1,T2, Sợi Phú An T3-T4, Hanex Huế (Ct Tnhh Mtv), Song Thiên Long, Nhựa Bao Bì Việt Phát, Kho Bảo Quản Giống Cây Trồng, Sợi Thiên An Thịnh, Thái Hòa (Nhựa Bao Bì Việt Phát), Trúc Thư Eg3, Sợi Phú Quang, Ban Q1HT KT KCN, Frit T2, Frit T1, Thành Phát (Tmdv&Đtxd), Gạch Men Mikado Huế (T1), Sợi Phú Hưng 2 T1, Solar Lbk Phú Bái 1, Greenyellow Smart Solutions Vn, Solar Quang Phú, Đmtmn Sợi Phú Bài, Cme Solar (Đmtmn), Solar Phú Hưng (Đmtmn), Nhựa Bao Bì Việt Phát T2, Sợi Phú Bài T5 Và T6, Gạch Men Mikado Huế (T2), Phú Hòa An T3, Vinh Phát T2, Frit T3, Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp KCN Phú Bài, Nhà Công Vụ Kho 890, Titan Phú Bài, May Mặc Tokyo Style, Trúc Thư Eg2, Hạ Tầng Kcn Gilimex A, Cây Xăng Xanh Pôn, Nhựa Thế Phương, Baosteel T1,T2, Nhà Máy Mdf Ý Mỹ, Lắp Ráp Ô Tô Phú Bài.

Điện lực Hương Thủy

Xử lý tiếp xúc phát nhiệt tại vị trí 20 XT 472 KCN Phú Bài 2, vệ sinh xử lý tiếp xúc các trạm biến áp Huda T1, T2, T3, T4, Xử lý nước thải; bổ sung dầu tại MBA Xử lý nước thải, nhà máy kính Hồng Đức T1, T2, Vinh Phát, Hanex, bọc cách điện vị trí 02, 03 và 09, 10 và 20 đến 29 XT 481 Phú Bài, 96 đến 100 XT 484 Huế 1, LBS 477-7/41 KCN PB, 476-7/19 Phú bài, 481-7/46 KCN, 481-7/40 KCN PB, trạm biến áp Vinh phát, trạm biến áp NMCB Gỗ 2, trạm biến áp Hanex, trạm biến áp xử lý nước thải; thay xà đỡ thẳng cột đơn BTLT, sứ đứng tại các vị trí 103-105, thay khóa néo cuối, sứ đứng tại vị trí 102 XT 484 Huế 1, đấu tắt vị trí 35 XT 477 Phú Bài, thay sứ đứng tại các vị trí vị trí 17, 18, 20 XT 482 Phú Bài, 25, 26, 27 XT 477 Phú Bài