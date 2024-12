Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/01/2025 tại Quảng Nam

01/01/2025 từ 06h00 - 06h15

Mất điện trạm biến áp Number One, Number One T2, Number One T3, Number One T4, Number One T5, Number One T6.

Điện lực Núi Thành

ĐL Núi Thành: sa thải tụ bù Hoa Chen, NumberOne XT 483KHA