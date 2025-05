(VTC News) -

Nội dung phim Second shot at love

Second shot at love là bản giao hưởng ngọt ngào giữa tình yêu, sự trưởng thành và những lát cắt chân thực của đời sống thường nhật.

Bộ phim kể về Han Geum Joo (Sooyoung thủ vai), một thợ sửa xe nữ tài năng với quá khứ từng chật vật vì chứng nghiện rượu, đang nỗ lực từng ngày để làm lại cuộc đời. Mọi chuyện tưởng chừng chẳng đi đến kết quả tốt đẹp cho đến khi cô chạm mặt Seo Eui Jun (Gong Myung thủ vai) - bác sĩ nghiêm nghị, sống nguyên tắc và gần như “dị ứng” với rượu.

Hai con người, hai lối sống đối lập, từ đối đầu không ngừng đến những va chạm cảm xúc bất ngờ, dần tạo nên một mối quan hệ kỳ lạ mà không ai ngờ tới. Giữa những tình huống “dở khóc dở cười”, những mâu thuẫn nhẹ nhàng nhưng chạm đến trái tim, bộ phim không chỉ khắc họa chuyện tình yêu mà còn là hành trình chữa lành và trưởng thành. Second shot at love mang đến tiếng cười duyên dáng, sự ấm áp và niềm tin rằng: ai rồi cũng xứng đáng có thêm một cơ hội để yêu và để sống tốt hơn.

Bộ phim Second shot at love có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng sẽ lên sóng vào ngày 12/5.

Diễn viên tham gia Second shot at love

Bộ phim Second shot at love có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng, bao gồm Sooyoung (SNSD) trong vai Han Geum Ju và Gong Myung trong vai Seo Ui Jun. Sooyoung là gương mặt quá quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn, từng góp mặt ở các tác phẩm hay như Những ngày xuân lại đến, Đội đặc nhiệm 38, Bước chạy tới trái tim, Văn phòng mai mối, Hãy nói cho tôi điều ước của bạn,...

Gong Myung mới tái xuất màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng và có năm 2025 phủ sóng mạnh mẽ. Gong Myung là nam chính của phim Way back love đóng cùng Kim Min Ha mới chiếu hồi tháng 4 vừa qua. Tháng 5 này, nam tài tử sẽ gặp lại khán giả ở Second shot at love.

Lịch chiếu phim Second shot at love

Bộ phim Second Shot At Love phát sóng vào các ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần trên tvN (Hàn Quốc), bắt đầu từ 12/5/2025.

Trên đây là lịch chiếu phim Second shot at love mời quý bạn đọc đón xem.