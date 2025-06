(VTC News) -

Nội dung Đêm đầu tiên với hoàng tử

Thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, kỳ ảo, Đêm đầu tiên với hoàng tử (tựa tiếng Anh The first night with the duke) xoay quanh Cha Sun Chaek (Seohyun thủ vai) - sinh viên đại học. Một ngày, cô tỉnh dậy và phát hiện bản thân xuyên không thành nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Tuy nhiên, một sự việc xảy ra khiến cốt truyện gốc bị thay đổi và Sun Chaek trở thành trung tâm trong câu chuyện, có “tình một đêm” với Yi Beon (Taecyeon thủ vai) - chàng trai gần như hoàn hảo với vẻ ngoài điển trai, giỏi võ thuật và sự điềm tĩnh.

Lee Beon, nam chính của tiểu thuyết, hoàng tử thuộc dòng dõi hoàng gia, được nhà vua yêu quý. Lee Beon sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, tài năng võ thuật xuất chúng, nhưng mang tính cách lạnh lùng và trái tim tổn thương bởi quá khứ đau buồn. Trong khoảnh khắc chân thành, Cha Seon Chaek an ủi Lee Beon về những vết thương lòng của anh, dẫn đến đêm đầy cảm xúc mà cả hai không ngờ tới. Đêm đó đã thay đổi mọi thứ.

Lịch chiếu phim Đêm đầu tiên với hoàng tử

Nhận ra mình đang làm xáo trộn cốt truyện gốc, Cha Seon Chaek cố gắng đưa Lee Beon đến với Cho Eun Ae, nữ chính của tiểu thuyết, người được định mệnh sắp đặt để yêu anh. Tuy nhiên, dù cô nỗ lực thế nào, trái tim của Lee Beon luôn hướng về Cha Seon Chaek, khiến số phận của Cho Eun Ae bị thay đổi hoàn toàn.

Cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm, giữa việc giữ đúng cốt truyện và chấp nhận tình yêu của Lee Beon, đẩy Cha Seon Chaek vào những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đầy cảm xúc.

Đêm đầu tiên với hoàng tử dài 12 tập, với thời lượng mỗi tập là 70 phút. Lịch chiếu Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính (Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử) như sau:

Tập Ngày phát sóng 1 11 tháng 6, 2025 (Thứ Tư) 2 12 tháng 6, 2025 (Thứ Năm) 3 18 tháng 6, 2025 (Thứ Tư) 4 19 tháng 6, 2025 (Thứ Năm) 5 25 tháng 6, 2025 (Thứ Tư) 6 26 tháng 6, 2025 (Thứ Năm) 7 2 tháng 7, 2025 (Thứ Tư) 8 3 tháng 7, 2025 (Thứ Năm) 9 9 tháng 7, 2025 (Thứ Tư) 10 10 tháng 7, 2025 (Thứ Năm) 11 16 tháng 7, 2025 (Thứ Tư) 12 17 tháng 7, 2025 (Thứ Năm)

Trên đây là lịch chiếu phim Đêm đầu tiên với hoàng tử