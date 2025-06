(VTC News) -

Nội dung Thân chủ ma của tôi (Oh My Ghost Clients)

Thuộc thể loại hài giả tưởng, Thân chủ ma của tôi (tựa Anh: Oh My Ghost Clients) kể về Noh Mu Jin (Jung Kyung Ho) - luật sư lao động có khả năng nhìn thấy hồn ma sau một trải nghiệm cận tử. Để giúp đỡ các thân chủ đặc biệt, anh đồng hành cùng với em vợ Na Hee Joo (Seol In Ah), cựu phóng viên Go Kyun Woo (Cha Hak Yeon).

Thân chủ ma của tôi lên sóng vào cuối tuần qua với tỉ suất người xem lần lượt đạt 4,1% và 3,2%, theo Nielsen Korea. Trong tập 1, phim tập trung giới thiệu về Mu Jin và những cộng sự của anh. Cuối tập 1, lí do nam chính phải dấn thân làm luật sư phục vụ khách hàng ma được hé lộ.

Sang tập 2, Lee Min Wook - thân chủ đầu tiên của Mu Jin xuất hiện. Là thực tập sinh trong nhà máy, Min Wook qua đời oan ức trong một lần bị ép làm thêm giờ. Để đòi lại công bằng cho Min Wook, Mu Jin và các cộng sự thâm nhập vào nhà máy, tìm các bằng chứng liên quan đến vụ án.

Lịch chiếu phim Thân chủ ma của tôi vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần

Thông tin và lịch chiếu phim Thân chủ ma của tôi (Oh My Ghost Clients)

Tên gốc: 노무사 노무진.

Còn được biết đến với các tên khác: Luật sư Lao động No Mu Jin, Lao động Noh Moo Jin, Nomusa Nomujin.

Đạo diễn: Im Soon Rye.

Biên kịch: Kim Bo Tong.

Thể loại: Giật gân, Hài, Pháp luật, Siêu nhiên.

Quốc gia: Hàn Quốc.

Số tập: 10.

Ngày phát sóng: Từ 30 tháng 5, 2025.

Phát sóng vào: Thứ Sáu, Thứ Bảy.

Mạng gốc: MBC.

Thời lượng: 1 giờ 10 phút.

Đánh giá nội dung: 15+ - Dành cho thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên.

Trên đây là nội dung và lịch chiếu phim Thân chủ ma của tôi (Oh My Ghost Clients) mời quý bạn đọc đón xem.