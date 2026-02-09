(VTC News) -

Nội dung phim Còn ra thể thống gì nữa

Bộ phim Còn ra thể thống gì nữa lên sóng vào trưa 6/2 và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ngay từ những tập đầu, tác phẩm đã được đánh giá cao khi bám khá sát nội dung bản hoạt hình nổi tiếng, giữ được tinh thần hài hước, giải trí đặc trưng.

Còn ra thể thống gì nữa ghi điểm nhờ cốt truyện xuyên sách độc đáo, giàu yếu tố gây cười. Ở đây, khán giả sẽ thấy hai con người hiện đại vô tình bị kéo vào thế giới cổ đại, buộc phải liên minh để tìm cách sinh tồn và thoát khỏi số phận được thiết lập sẵn.

Nhân vật nữ chính Vương Thúy Hoa do Vương Sở Nhiên thể hiện vốn là nhân viên văn phòng. Sau khi bất ngờ xuyên vào cuốn sách mình đọc, cô đã trở thành yêu phi Dữu Vãn Âm.

Trong quá trình thích nghi với thế giới mới, cô phát hiện bạo quân Hạ Hầu Đạm, người nắm quyền sinh sát trong triều thực chất cũng là người hiện đại giống mình. Theo như nội dung của cuốn sách này, cả hai vốn đều là nhân vật phản diện và phải chịu kết cục thảm khốc. Thế nhưng, họ muốn thay đổi vận mệnh, cứu lấy bản thân mình trong thế giới tranh quyền đoạt lợi ác liệt.

Lịch chiếu phim Còn ra thể thống gì nữa vào ngày 6-2

Với nhịp phim nhanh, không khí vui nhộn cùng dàn diễn viên hợp vai, Còn ra thể thống gì nữa có một khởi đầu ổn thỏa. Tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và trở thành một trong những bộ phim giải trí đáng xem trong thời gian tới, có thể cạnh tranh sòng phẳng với Đường cung kỳ án của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt.

Lịch chiếu phim Còn ra thể thống gì nữa

Dưới đây là lịch chiếu phim Còn ra thể thống gì nữa trên iQIYI:

Ngày đầu (6/2): 6 tập lúc 11h.

Từ ngày 7/2 đến 15/2: mỗi ngày 2 tập, lúc 17h.

Từ ngày 16/2 đến 25/2: mỗi ngày 1 tập, lúc 17h. Riêng 17-2 là 2 tập.

Ngày 18/2 sẽ mở khoá chiếu full các tập cuối của bộ phim.

Trên đây là lịch chiếu phim Còn ra thể thống gì nữa mời quý bạn đọc đón xem.