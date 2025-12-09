Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 9/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 9/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 20/10/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Nhâm Tý - Đồng hành Dương Thủy: Là ngày có Thiên Can và Địa Chi đồng cực, đồng hành nên dễ phát sinh xung đẩy, thiếu hòa khí. Đây là ngày không thuận cho các công việc quan trọng vì dễ gặp trở ngại, hiệu quả khó đạt như mong muốn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 9/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 9/12/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 9/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 9/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chuyển về nhà mới, mai táng, an táng, động thổ, lợp mái nhà, xuất hành đi xa, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, cưới hỏi, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 9/12/2025

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

U vi tinh: Tốt mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan.

Sao xấu:

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ việc động thổ.

Phủ đầu dát: Kỵ việc khởi tạo.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Trùng phục: Kỵ cưới hỏi, an táng.

Thiên địa chuyển sát: Kỵ việc động thổ.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 9/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 9/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 9/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ nhỡ tàu, lỡ xe, cầu tài khó thành, đường đi có thể mất của, gặp nhiều điều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 9/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 9/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 9/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.