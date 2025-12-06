Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 6/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 6/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 17/10/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) – Ngày Kỷ Dậu – Âm Thổ sinh Âm Kim: Đây là ngày rất tốt, Thiên Can sinh Địa Chi nên mang năng lượng cát lợi. Thiên khí và địa chi hòa hợp, tạo điều kiện con người dễ đồng lòng, công việc diễn ra suôn sẻ và hiếm khi gặp trở ngại.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 6/12/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 6/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 6/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xuất hành đi xa, mai táng, an táng, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cầu tài lộc, đổ trần, lợp mái nhà, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xây dựng, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, cưới hỏi nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 6/12/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây.

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, tế tự.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Phi ma sát: Kỵ cưới hỏi, chuyển về nhà mới.

Chu tước: Kỵ chuyển về nhà mới, khai trương

Sát chủ*: Xấu mọi công việc.

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Phủ đầu sát: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 6/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Tân Mão, Ất Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 6/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 6/12/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Rất tốt; xuất hành hanh thông, cầu tài như ý và dễ gặp quý nhân nâng đỡ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 6/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 6/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 6/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.