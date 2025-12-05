Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 5/12 /2025

Theo lịch âm 2025, ngày 5/12 /2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 16/10/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Thân, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) – Ngày Mậu Thân – Dương Thổ sinh Dương Kim: Đây là ngày rất tốt (đại cát), Thiên Can sinh Địa Chi mang lại năng lượng tốt lành. Thiên khí và địa chi hòa hợp, tạo thế sinh nhập, giúp con người dễ đồng tâm hiệp lực, tinh thần gắn kết hơn. Các công việc tiến hành trong ngày này thường ít gặp cản trở, thuận lợi để khởi sự hoặc triển khai những kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 05/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 5/12 /2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 5/12 /2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 5/12 /2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, động thổ, mai táng, an táng, cầu tài lộc, đổ trần, lợp mái nhà, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xây dựng, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, cưới hỏi nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 5/12 /2025

Sao tốt:

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu mọi công việc.

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi công việc.

Thổ cẩm: Kỵ việc xây dựng, an táng.

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 5/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Canh Dần, Giáp Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 5/12 /2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 5/12 /2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Hướng xuất hành cát lợi, thuận đường cầu tài và dễ gặp quý nhân trợ giúp.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 5/12 /2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 5/12 /2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 5/12 /2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.