Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 3/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 3/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 14/10/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Bính Ngọ - Đồng hành Dương Hỏa: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ xảy ra bất hòa, xung đẩy lẫn nhau. Không thuận lợi để tiến hành các công việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 03/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 3/12/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 3/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 3/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, động thổ, xây dựng, chuyển về nhà mới, sửa chữa nhà, cưới hỏi, đổ trần và lợp mái nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 3/12/2025

Sao tốt:

Nguyệt giải: Tốt mọi công việc.

Hoạt diệu: Tốt mọi công việc.

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 3/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Tý, Canh Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 3/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 3/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ nhỡ tàu, lỡ xe, cầu tài khó thành, trên đường dễ hao tốn hoặc gặp điều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 3/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 3/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 3/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.