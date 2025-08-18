Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 19/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 19/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 26/6/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Thân, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Canh Thân - Đồng hành Âm Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ sinh bất hòa, không thuận lợi để tiến hành việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 19/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 19/8/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 19/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 19/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, lợp mái, xây dựng, động thổ, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 19/8/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt cho mọi công việc.

U vi tinh: Tốt cho mọi công việc.

Tuế hợp: Tốt cho mọi công việc.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Sao xấu:

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Ngũ quỹ: Kỵ việc xuất hành.

Hoang vu: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 19/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 19/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 19/8/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ đầu: Xuất hành và cầu tài đều hanh thông, đi đâu cũng thuận lợi, mọi việc dễ dàng đạt thành.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 19/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 19/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 19/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.