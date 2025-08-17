Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 18/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 18/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 25/6/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Kỷ Mùi - Đồng hành Âm Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ sinh bất hòa, xung khắc, cản trở nhau, không thuận lợi cho việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 18/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 18/8/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 18/8/2025 dương lịch rơi vào Thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 18/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, lợp mái, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 18/8/2025

Sao tốt:

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự

Nguyệt đức hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên đức hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thổ phủ: Kỵ xây dựng, động thổ

Thần cách: Kỵ tế tự

Huyền vũ: Kỵ mai táng

Phủ đầu dát: Kỵ khởi tạo

Tam tang: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 18/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 18/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức..

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 18/8/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành và cầu tài đều bất lợi, dễ hao tài, mất của. Nếu có kiện cáo cũng khó thắng, thường rơi vào thế yếu, đuối lý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.