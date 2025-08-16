Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 17/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 17/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 28/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Mậu Ngọ - Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Là ngày tiểu cát, Địa Chi sinh xuất Thiên Can nên khá tốt. Con người dễ hòa hợp, đoàn kết, công việc thuận lợi, ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao, thích hợp tiến hành mọi việc.

Xem lịch âm hôm nay ngày 17/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 17/8/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 17/8/2025 dương lịch rơi vào Chủ Nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 17/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 17/8/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt cho mọi công việc.

Cát khánh: Tốt cho mọi công việc.

Lục hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Ngũ hợp: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu cho mọi việc.

Vãng vong: Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ động thổ

Thụ tử: Xấu cho mọi việc.

Trùng phục: Kỵ giá thú, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 17/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Bính Tý, Giáp Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 17/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 17/8/2025

Ngày xuất hành:

Thanh Long Túc: Không nên đi xa, xuất hành bất lợi, tài lộc không có, kiện cáo dễ thua lý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 17/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 17/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 17/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.