Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 17/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 17/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 26/8/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Kỷ Mùi - Đồng hành Âm Thổ: Là ngày có Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ phát sinh bất hòa, các yếu tố kìm hãm lẫn nhau, không thuận lợi để triển khai các công việc quan trọng.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 17/10/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 17/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 17/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, mai táng, an táng, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, chuyển về nhà mới, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu và cầu tài lộc sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 17/10/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây.

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Âm đức: Tốt mọi công việc.

Kim đường*: Tốt mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Tứ thời cô quả: Kỵ việc cưới hỏi.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 17/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 17/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 17/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên môn: Xuất hành thuận lợi, làm việc gì cũng đạt được kết quả như mong muốn. Cầu tài, cầu lộc đều hanh thông, mọi việc đều thành công tốt đẹp.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 17/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 17/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 17/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.